بنزيمة يُبدع وهازارد يقص شريط مبارياته في La liga

المواطن - محمد سمعه

فاز ريال مدريد بصعوبة، اليوم، على نادي ليفانتي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من La liga.

وسعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ليفانتي؛ وذلك من أجل المنافسة بشكل مبكر على الفوز بلقب La liga لموسم 2019-2020.

نجح الفرنسي كريم بنزيمة في قص شريط أهداف المباراة، عن طريق إحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر مباراة الريال وليفانتي في La liga.

استمر ضغط الريال في مباراة ليفانتي بـ La liga، من أجل إحراز الهدف الثاني، وهو ما نجح فيه اللاعب كريم بنزيمة ليُضيف الهدف الثاني له لـ ريال مدريد بالدقيقة الحادية والثلاثين.

لم يهدأ ريال مدريد وقاتل بقوة لإحراز الهدف الثالث وإنهاء الشوط الأول في لقاء ليفانتي في La liga متقدمًا بثلاثية دون رد، حيث تمكن اللاعب البرازيلي كاسيميرو من إحراز الهدف الثالث للريال بالدقيقة الأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفانتي في La liga بتقدم الريال بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، قرر المدرب الفرنسي زيدان الدفع بالبلجيكي إدين هازارد نجم الريال الجديد ليشارك للمرة الأولى في La liga بالدقيقة الستين من عمر المباراة.

مع بداية الشوط الثاني هبط أداء ريال مدريد أمام ليفانتي؛ مما أعطى الأخير الفرصة لتقليص الفارق وإحراز الهدف الأول عبر اللاعب بورخا مايورال في الدقيقة الخمسين وبطريقة جميلة.

فاجأ ليفانتي فريق ريال مدريد، وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب جونزالو ميليرو في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر مباراة الفريقين في La liga.

شعر جمهور ريال مدريد بالقلق بسبب هبوط أداء لاعبي الريال خلال مباراة La liga اليوم ضد ليفانتي، لكن لحسن حظ الفريق الملكي، المباراة انتهت بفوز الريال بثلاثية مقابل هدفين.

أصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز ثماني نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية La liga، أما رصيد نادي ليفانتي فتجمد عند ست نقاط في المركز الخامس.