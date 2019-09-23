بهدف رمضان.. الأحمر يحسم مباراة سموحة ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة سموحة ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله النجم رمضان صبحي.

سموحة ضد الأهلي:

وبدأت مباراة سموحة ضد الأهلي بشكل سريع، وتصدى حارس مرمى الفريق السكندري، الهاني سليمان لكرة رأسية من رمضان صبحي، قبل أن يحرز اللاعب ذاته هدفًا مميزًا في الدقيقة العاشرة.

واستغل رمضان تمريرة مميزة من مروان محسن ليسجلها بشكل رائع في شباك الهاني سليمان، وتسببت تحركات صبحي والأنجولي جيرالدو في خطورة كبيرة على الفريق السكندري خلال مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم.

وتحسن أداء أصحاب الأرض بعد ذلك، وأنقذ حارس المرمى محمد الشناوي فرصة خطيرة من وانجا، ثم أجرى الأحمر تبديلًا اضطراريًّا بعد إصابة مروان محسن ليُشارك النيجيري جونيور أجاي بدلًا منه.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم، حرمت العارضة علي معلول من الهدف الثاني، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية.

وأبعد حارس مرمى الفريق السكندري فرصة خطيرة من وليد سليمان، قبل أن يتألق ويبعد تسديدة قوية من الظهير الأيمن محمد هاني، لتنتهي مباراة سموحة ضد الأهلي بفوز الأحمر بهدف دون رد.

وتُعتبر مباراة سموحة ضد الأهلي اليوم، هي الثالثة للفريق الأحمر مع المدرب الجديد السويسري رينيه فايلر، حيث قاده للفوز على كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا، ثم تغلب على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري.