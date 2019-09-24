بهرامي: ترامب سيخسر سياسيًّا إن لم يهاجم إيران

بهرامي: ترامب سيخسر سياسيًّا إن لم يهاجم إيران

2019/09/24
الساعة 10:43 مساءً
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المواطن - الرياض

سلط حميد بهرامي الضوء على قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن وقوع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ستتيح لخصومه المحليين الفرصة لإلحاق الضرر بحملته الرئاسية.

وبحسب مقال بهرامي في مجلة “أميركان ثينكر”، في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس ترامب بعدم اليقين بشأن منجزاته في السياسة الخارجية، فإن الانتخابات الأمريكية في عام 2020 تقترب بسرعة.

ولسوء حظ ترامب، يُدرك الملالي مخاوفه ويستدرجونه للسقوط في الفخ. وفي الوقت نفسه، بعث رحيل جون بولتون رسالة إلى إيران مفادها أن ترامب ليس جاهزًا ولا قادرًا على الرد على عدوانية طهران.

وكان ترامب قد سقط نوعًا ما في فخ طهران عندما أصدر أمر توجيه ضربة جوية على إيران، ثم أرجأ العملية في وقت لاحق، مُقدرًا الآثار المترتبة المحتملة على حملته لإعادة انتخابه.

ولكن النظام في إيران يواصل إستراتيجيته، حيث قال رئيس الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي مؤخرًا: إن كل من يريد أن تتحول أرضه إلى ساحة المعركة الرئيسية فليفعل.


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