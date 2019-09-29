بوتراجينيو: ريال مدريد استحق الفوز على الأتلتيكو

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإسباني إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسساتية في نادي ريال مدريد أن فريقه استحق الفوز على حساب نادي أتلتيكو مدريد بالأمس في الدوري الإسباني.

وتحدث بوتراجينيو بعد مباراة الريال وأتلتيكو مدريد قائلًا: ريال مدريد كان الأقرب للفوز من أتلتيكو مدريد وصنعنا فرصًا خطيرة بالكرة عن طريق بيل وبنزيمة.

وأضاف بوتراجينيو: بشكل عام ريال مدريد كان يستحق الفوز.

من ناحية أخرى، تعرض منزل اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني للسرقة خلال مباراة الريال وأتلتيكو مدريد التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وذكر برنامج El Chiringuito TV الإسباني أن المنزل سُرق وكان بداخله كل من زوجة اللاعب وابنته.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب للسرقة سواء من ريال مدريد أو من أتلتيكو مدريد، حيث سبق للفرنسي زين الدين زيدان وإيسكو ولوكاس فاسكيز لاعبي ريال مدريد أن تعرضت منازلهم للسرقة، وكذلك حدث الأمر ذاته مع ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعادل بالأمس مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف في الدوري الإسباني، في المباراة التي أُقيمت على ملعب واند ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو.