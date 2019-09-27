بوتيا: هزيمة الهلال بخماسية ضد التعاون لا تفارق ذاكرتي
مشيدًا بتجربة اللعب في السعودية

بوتيا: هزيمة الهلال بخماسية ضد التعاون لا تفارق ذاكرتي

2019/09/27
الساعة 12:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد مدافع الهلال السابق والوحدة الحالي، الإسباني ألبرتو بوتيا أن هزيمة الزعيم ضد التعاون لا يُمكن نسيانها، مشددًا في الوقت ذاته على سعادته باللعب في السعودية.

وأشار الإسباني بوتيا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه تجاهل العديد من العروض للانضمام إلى صفوف الوحدة بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتابع تصريحاته قائلًا: “تجربتي الاحترافية في السعودية جيدة واستفدت الكثير منها، ألعب في الوحدة حالياً لكني أحترم نادي الهلال ولا أنسى ما قدمته معه، وهناك استطعت التعود على الأجواء والحياة في السعودية.

واختتم المدافع الإسباني بوتيا تصريحاته قائلًا: “علاقتي بالهلاليين جيدة وقابلتهم عندما حضروا إلى جدة، فقد عشت معهم وقتًا طويلًا، والحقيقة أن خسارة الهلال الثقيلة ضد التعاون لا تفارق ذاكرتي”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خسر ضد التعاون بخمسة أهداف دون رد، ليودع منافسات بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي.


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