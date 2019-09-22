بوفون: لست قلقًا على مكاني في يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي أنه ليس قلقًا على مكانه في صفوف البيانكونيري.

وشارك بوفون في لقاء يوفنتوس وهيلاس فيرونا الذي أُقيم بالأمس في الدوري الإيطالي وانتهى بفوز اليوفي بثنائية مقابل هدف.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات بوفون الذي قال: أنا أشعر بالراحة وهذه لحظة رائعة بالنسبة لي والعودة لـ يوفنتوس شيء مميز بالنسبة لي لطالما أردت هذا.

وأضاف بوفون: لست قلقًا على مكاني في اليوفي ولا تحدثوني ونحن في سبتمبر عن موعد اعتزالي، أنا بخير من الناحية البدنية وهذا كل ما أستطيع قوله.

جدير بالذكر أن بوفون لعب لمدة موسم في باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم لليوفي مجددًا في صيف 2019.