بوفون: لست قلقًا على مكاني في يوفنتوس

بوفون: لست قلقًا على مكاني في يوفنتوس

2019/09/22
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي أنه ليس قلقًا على مكانه في صفوف البيانكونيري.

وشارك بوفون في لقاء يوفنتوس وهيلاس فيرونا الذي أُقيم بالأمس في الدوري الإيطالي وانتهى بفوز اليوفي بثنائية مقابل هدف.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات بوفون الذي قال: أنا أشعر بالراحة وهذه لحظة رائعة بالنسبة لي والعودة لـ يوفنتوس شيء مميز بالنسبة لي لطالما أردت هذا.

وأضاف بوفون: لست قلقًا على مكاني في اليوفي ولا تحدثوني ونحن في سبتمبر عن موعد اعتزالي، أنا بخير من الناحية البدنية وهذا كل ما أستطيع قوله.

جدير بالذكر أن بوفون لعب لمدة موسم في باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم لليوفي مجددًا في صيف 2019.


هل قرأت هذا ؟
  • هل ينضم دي خيا إلى سان جيرمان؟
    •
  • ركلات الترجيح تُنقذ يوفنتوس ضد إنتر ميلان
    •
  • بوفون يعود إلى يوفنتوس الإيطالي مجددًا
    •
  • شرط يُقرب بوفون من العودة إلى يوفنتوس
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم