بوفون: لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان سيكون حربًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي أن مواجهة إنتر ميلان في الدوري ستكون بمثابة حرب على لقب الدوري الإيطالي.

ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات بوفون الذي قال: بداية أنا سعيد للغاية بسبب تخطي رقم المدافع باولو مالديني وسعيد لأنني صنعت هذا الأمر وأنا بعمر الـ42 ولم أفكر منذ 6 أو 7 سنوات أنني سأكون قويًا بهذا الشكل.

وأضاف بوفون: مواجهة إنتر ميلان ستكون حربًا من أجل انتزاع لقب الدوري الإيطالي ويوفنتوس يريد الفوز باللقب، كذلك إنتر ميلان وأعلم تمامًا ما يقوم به كل من أنطونيو كونتي وبيبي ماروتا مع الإنتر، لقد جعلوا الإنتر ينافس ويتحدى بقوة للفوز بالدوري الإيطالي.

وأكد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس في وقت سابق أنه لم يشاهد أي مباراة لـ إنتر ميلان منذ انطلاق الموسم.

وتحدث ساري بعد مباراة يوفنتوس وسبال قائلًا: حقيقة لم أشاهد أي مباراة لإنتر ميلان في الموسم الجاري، لأنني أركز على منافس يوفنتوس في الفترة الحالية ولا أفكر في المنافس المستقبلي.

وأضاف ساري: سأتابع بعض المباريات لنادي باير ليفركوزن الألماني ثم سأتناول العشاء.