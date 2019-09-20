بوكايو ساكا يُبدع ويخطف الأنظار من نجوم Arsenal

المواطن - مروة نبيل

يُقدم بوكايو ساكا مستوى مميزًا مع Arsenal في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليخطف الأنظار من نجوم الجانرز الكبار.

Arsenal يتألق



وبدأ Arsenal مشواره في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بالفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني على ملعب “كومرزبنك أرينا” بثلاثة أهداف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة القارية.

وجاءت أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي Arsenal الإنجليزي، عن طريق جوزيف ويلوك، بوكايو ساكا وبيير إيميريك أوباميانج في الدقائق 38، 85 و87، ليتصدر الجانرز ترتيب المجموعة السادسة.

بوكايو ساكا يخطف الأنظار

ونجح بوكايو ساكا في التألق مع Arsenal خلال مشاركته الثانية مع الفريق الأول لكرة القدم، وخطف الأنظار بسرعته الكبيرة ومهارته، وكلل مجهوده ضد إينتراخت فرانكفورت بهز الشباك قبل نهاية المباراة.

وحقق بوكايو ساكا صاحب الـ18 عامًا و14 يومًا، رقمًا مميزًا مع الفريق الأول بنادي Arsenal في الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث أصبح أصغر لاعب يحرز هدفًا في تاريخ الجانرز بمنافسات البطولة القارية.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن بوكايو ساكا هو أكثر لاعب قام بصناعة فرص خلال مباراة Arsenal وفرانكفورت الألماني، برصيد 5 فرص.

ويُعد ساكا أصغر لاعب يُحرز هدفًا لفريق Arsenal الإنجليزي منذ أكتوبر عام 2008، عندما سجل لاعبه آرون رامزي هدفًا في شباك فنربخشة التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا حينما كان يبلغ 17 عامًا و300 يومًا، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.