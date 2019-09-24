بوكيتينو يُعلق على إمكانية تدريب الريال
في حال رحيل زيدان

بوكيتينو يُعلق على إمكانية تدريب الريال

2019/09/24
الساعة 8:58 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

علق المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا وربطت اسمه بتدريب ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن بوكيتينو يعتبر هدفًا طويل المدى لنادي ريال مدريد، وظل مرتبطًا بالمرينغي على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ورد بوكيتينو على إمكانية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قائلًا: “ربما في سنة ما”، في إشارة إلى موافقته على قيادة المرينغي، في ظل الانتقادات الموجهة إلى الفرنسي زين الدين زيدان بعد تراجع نتائج الفريق.

وعانى زيدان من الانتقادات منذ عودته إلى تدريب ريال مدريد الإسباني، في شهر مارس الماضي، بعدما انخفض معدل فوزه من 70% لأقل من 50%، لتنتشر أنباء عن احتمالية تعاقد المرينغي مع بوكيتينو.

واحتل ماوريسيو بوكيتينو المركز الثالث في قائمة أفضل مدربي العالم لعام 2019، بعدما قاد توتنهام هوتسبير لوصافة دوري أبطال أوروبا.


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