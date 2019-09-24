بومبيو: الثلاثي الأوروبي أجمع على مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

بومبيو: الثلاثي الأوروبي أجمع على مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

2019/09/24
الساعة 9:17 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن محادثاته مع الثلاثي الأوروبي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) أجمعت على مسؤولية إيران عن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم حدوث تغيير في موقف بلاده تجاه التعامل مع الملف النووي الإيراني ورعاية طهران للإرهاب.

وفي حديث للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة، قبيل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، قال الرئيس ترامب: إن موقف واشنطن ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران.

ونفى ترامب في وقت سابق وجود أية نية للقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.


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