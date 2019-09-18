بومبيو: هجوم أرامكو كان إيرانيًا .. وجونسون: لن نسمح لطهران بحيازة النووي

بومبيو: هجوم أرامكو كان إيرانيًا .. وجونسون: لن نسمح لطهران بحيازة النووي

2019/09/18
الساعة 7:50 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو الذي وقع يوم السبت الماضي لم يكن من اليمن وإنما كان هجومًا إيرانيًا.

وكان الوزير الأمريكي وصل إلى جدة قبل قليل اليوم لبحث الرد على الهجوم الإرهابي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يتم السماح لطهران بامتلاك الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجمات السبت على منشآت أرامكو.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي نشر اليوم أدلة تؤكد تورط إيران في الهجوم الذي تم من الشمال، باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز من طراز “يا علي” الإيرانية.


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