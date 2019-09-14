بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على المواقع النفطية بالمملكة

بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على المواقع النفطية بالمملكة

2019/09/14
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد البيت الأبيض أن أمريكا تندد بقوة بالهجوم على البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.

وقال البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تقديم الدعم للمملكة للدفاع عن نفسها.

كما حمل وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على المواقع النفطية في المملكة.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت الموافق 15/ 1/ 1441هـ، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار “درون”، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.


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