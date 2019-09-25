بومبيو يهدد بمزيد من العقوبات على إيران تطال الصين

المواطن - متابعة

هدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بفرض مزيد من العقوبات على إيران حتى تغير سلوكها العدواني في المنطقة.

وقال بومبيو: سنشدد العقوبات على إيران إذا لم تتراجع عن سلوكها.

وتابع: سنفرض العقوبات على كيانات صينية تقوم بنقل النفط الإيراني.

وتابع الوزير الأمريكي: يجب على العالم أن يصطف لمواجهة تهديدات إيران للسلم والأمن الدوليين مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شركات صينية انتهكت العقوبات على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على إيران حتى تتوقف عن سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وبموجب العقوبات الأمريكية الحالية يتم فرض عقوبات على أي كيان أو شخص يخترق العقوبات المفروضة على طهران خاصة فيما يتعلق بتهريب النفط.