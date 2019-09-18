بيان عاجل من جيش الكويت.. رفع حالة الاستعداد القتالي احترازيًّا
ردًّا على ما تم مشاهدته من تدريبات وأصوات مدافع

بيان عاجل من جيش الكويت.. رفع حالة الاستعداد القتالي احترازيًّا

2019/09/18
الساعة 10:06 مساءً
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المواطن - الرياض

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش “ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة”.

وذكرت (رئاسة الأركان)، في بيان صحفي، أن هذا الإعلان يأتي حفاظًا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

وأوضحت أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية؛ للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وذكرت أنه ما تم مشاهدته أو سماعه اليوم كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا إلى الساعة الخامسة عصر اليوم.

وتهيب (رئاسة الأركان) بعدم الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر واستقائها من مصادرها الرسمية، ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.


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