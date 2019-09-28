بيتروس لـ جماهير #النصر : أمامنا فرصة للتعويض

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب نادي النصر، على توجيه رسالة إلى جمهور العالمي، بعد التعادل بالأمس ضد الأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتروس عقب مباراة الأهلي والنصر: كل الفرق تمر بمرحلة صعبة، ومن الجيد أن تلك المرحلة جاءت في بداية الموسم؛ إذ ما زال أمامنا الوقت للتعويض.

وكانت مباراة الأهلي والنصر أُقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث لم يتمكن الأهلي من تحقيق أي انتصار على النصر في الجوهرة منذ عام 2015.

واستمر مسلسل نزيف النقاط بالنسبة لنادي النصر، بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر؛ مما جعل الجمهور النصراوي يشعر بالقلق، خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل السلبي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.