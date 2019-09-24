بيتكوين تهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار

المواطن - متابعة

هبطت العملة الرقمية بيتكوين حوالي 15% أمام الدولار الأمريكي في أواخر التعاملات، لتسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وأرجع محللون الهبوط إلى استقبال فاتر من المستثمرين لإطلاق عقود آجلة للبيتكوين.

وأدرجت باكت، وهي منصة للعملات المشفرة تابعة لبورصة إنتركونتيننتال المملوكة إلى سوق نيويورك للأوراق المالية، عقود باكت بيتكوين الجديدة الاثنين.

وفي أحدث التداولات هبطت بيتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، 12.50 بالمائة إلى 8473 دولارًا بعد أن هوت في وقت سابق إلى 7998 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.