بيرلو: يوفنتوس المرشح الأول للفوز بالدوري الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم يوفنتوس السابق وأسطورة كرة القدم الإيطالية، أندريا بيرلو أن البيانكونيري يظل المرشح الأول للتتويج بلقب الكالتشيو، رغم قوة المنافسة هذا الموسم.

ويشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم منافسة قوية للغاية هذا الموسم، من قبل ناديي إنتر ميلان ونابولي، اللذين يسعيان لإنهاء سيطرة يوفنتوس على لقب الكالتشيو.

وقال بيرلو خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “قد يبدو الأمر أكثر توازنًا هذا الموسم، فقد أصبح إنتر ميلان أقوى من السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: “يوفنتوس يمر بفترة تغييرات كبيرة، والتي تنطبق على المدرب واللاعبين، وعلينا الانتظار، لكن البيانكونيري لا يزال المرشح الأول”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما تعثر يوفنتوس بالتعادل ضد فيورنتينا، ليجمع 10 نقاط.