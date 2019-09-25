بيليتش: أتيت إلى #الاتحاد في وقت صعب

المواطن - مروة نبيل

تحدث مدرب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي، الكرواتي سلافن بيليتش عن تجربته مع نادي الاتحاد، مؤكدًا أنه تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في وقت صعب.

وقال بيليتش: “أردت الذهاب هناك، أحب الناس هناك والعقلية والدوري وكل شيء.. لكن المشكلة، أتيت للنادي في وقت صعب ومركز سيئ، ليس فقط موضوع النقاط لكن البنية كلها، لم تكن لحظة جيدة بالنسبة للنادي”.

وتابع خلال تصريحاته موقع filgoal قائلًا: “حاولت بقوة كنا نتحسن وبدأنا بشكل جيد وبدأنا أن نصبح أفضل على صعيد العمل، لكن الأمر ليس منوطًا بالاتحاد فقط، لم يكونوا صبورين هناك للأسف، وقرروا أن أرحل”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أقالت بيليتش وجهازه الفني المساعد، شهر فبراير الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وقررت عودة المدرب التشيلي لويس سييرا.