بيل أبرز الغائبين عن مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني للمرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء.

ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد ضد أوساسونا

وتشهد قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا غياب الويلزي غاريث بيل، بسبب حاجته إلى الحصول على راحة عقب خوضه مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وإشبيلية، ولتجهيزه للقاء أتلتيكو مدريد المرتقبة.

ويغيب عن ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم بجانب غاريث بيل، كل من؛ مارسيلو، ماريانو، إيسكو، لوكا مودريتش، إبراهيم دياز، ماركو أسينسو وفيرلاند ميندي، لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة المرينغي في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم، كالتالي؛ تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي، دانيل كارفاخال، ميليتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو وأودريوزولا.

وتضم قائمة المرينغي لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في خط الوسط، كل من؛ توني كروس، كاسيميرو، فالفيردي وخاميس رودريغيز، ويقود الهجوم كل من؛ إيدين هازارد، كريم بنزيمة، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس وردريجو.

وقبل مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم، يحتل المرينغي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريقي غرناطة وأتلتيك بلباو.