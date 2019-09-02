بيل يكسب رهانه مع ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تألق الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الأخيرة، ليصبح لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

بيل يتألق:

وكان بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أعلن زيدان في وسائل الإعلام عن رغبته في مغادرة اللاعب الويلزي سريعًا، الأمر الذي عرضه لانتقادات.

ورفض الويلزي بيل الاستسلام بعد تصريحات زيدان، وجعل تركيزه منصبًّا على التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هذا الموسم، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وينقذ المرينغي من الخسارة ضد فياريال.

وسجل غاريث بيل هدفين في مباراة ريال مدريد ضد فياريال، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع، لتنتهي مواجهة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ويأمل بيل في أن يكون تألقه خلال مباراة ريال مدريد ضد فياريال بوابة لاستمراره في تشكيلة المرينغي الأساسية، وفتح صفحة جديدة مع زيدان والجماهير.

ريال مدريد:

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالمستوى المتوقع في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، حيث فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين، ليحصد 5 نقاط فقط بعد مرور أول 3 جولات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 5 نقاط، ويستعد لمواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة الرابعة.