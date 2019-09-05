تاريخ مواجهات السعودية ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد مالي الودية المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

السعودية ضد مالي

ولعبت السعودية ضد مالي مباراتين وديتين قبل مواجهة اليوم، وكانت المرة الأولى عام 1996، حينما خاضا لقاء وديًا دوليًا في الخبر، وتمكن المنتخب الإفريقي من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعود المباراة الودية الدولية الثانية لمنتخب السعودية ضد مالي إلى عام 1997، عندما تقابلا في الرياض، ونجح الأخضر في تعويض خسارته السابقة، وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”.

وتلعب السعودية ضد مالي اليوم، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في الدمام حتى التاسع من سبتمبر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتُعد مباراة السعودية ضد مالي اليوم، هي أول مواجهة يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يطمح في ظهور الأخضر بشكل مميز؛ يُرضي الجماهير قبل اللقاءات الرسمي.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.