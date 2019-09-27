تاريخ مواجهات الشباب والاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الشباب والاتحاد اليوم في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب والاتحاد

ولعب الشباب والاتحاد 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ودائمًا ما تتسم مواجهات الفريقين بالندية الشديدة، والتكافؤ في النتائج.

وتمكن الليوث من تحقيق الفوز 8 مرات، مقابل 7 مرات للعميد، وخيم التعادل على نتيجة 7 مباريات جمعت بين الشباب والاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الليوث استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتحاد اليوم، فيما يسعى العميد لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة في الجولتين الماضيتين، وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الليوث المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك قبل مباراة الشباب والاتحاد اليوم، فيما يقع العميد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ولديه مواجهة مؤجلة.