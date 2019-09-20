تاريخ مواجهات النصر والحزم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر والحزم المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والحزم

ولعب النصر والحزم 8 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الذي نجح في تحقيق الفوز 6 مرات.

وتمكن الفريق الحزماوي من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة لفريقي النصر والحزم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب النصر والحزم

وقبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ويقع الفريق الحزماوي في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل مباراة النصر ضد الحزم اليوم.

ويسعى العالمي للظهور بشكل مميز في مباراة النصر والحزم اليوم؛ لمصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال آسيا 2019، فيما يأمل الفريق الحزماوي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.