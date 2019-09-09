تاريخ مواجهات اليمن ضد السعودية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة اليمن ضد السعودية المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية.

اليمن ضد السعودية

وتُعد مباراة اليمن ضد السعودية هي أولى مواجهات المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولعبت اليمن ضد السعودية 18 مباراة من قبل، وشهدت سيطرة كاملة من الأخضر، حيث إن المنتخب الوطني لم يُهزم في أي مواجهة سابقة.

ونجح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الفوز بـ17 لقاء، وانتهت مباراة واحدة لمنتخب اليمن ضد السعودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتعود مباراة اليمن ضد السعودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 إلى منافسات بطولة كأس العرب التي أُقيمت في الكويت عام 2002.

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من تسجيل 49 هدفًا خلال مباريات اليمن ضد السعودية الماضية، فيما اهتزت شباك الأخضر 3 مرات فقط.

الأخضر جاهز

وخاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد، الفرنسي هيرفي رينارد معسكرًا في مدينة الدمام، استعدادًا لمباراة اليمن ضد السعودية المرتقبة.

وحرص رينارد على تجهيز لاعبي الأخضر لمباراة اليمن ضد السعودية بأفضل شكل ممكن، ما دفعه لخوض مواجهة ودية أمام المنتخب المالي الأول لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وسيسعى رينارد لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأخضر أمام مالي خلال مباراة اليمن ضد السعودية المقبلة، حيث يطمح لتحقيق بداية قوية مع المنتخب الوطني الأول، والفوز في أول مباراة رسمية.