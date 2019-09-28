تتويج 4 مشاريع رعاية صحية رقمية في ختام ماراثون الأفكار 2019

المواطن - الرياض

اختتمت في العاصمة الرياض فعالية “ماراثون الأفكار2019″، والتي نظمها المجلس الصحي السعودي، ممثلًا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، برعاية وحضور وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وشارك في المسابقة أكثر من 250 متسابقًا من المواهب الشابة من أبناء وبنات الوطن، وذلك بهدف استكشاف الأفكار حول الابتكار الصحي الرقمي من أجل المساعدة في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها للمجتمع، وتحقيقًا لأهداف القطاع الصحي في رؤية المملكة 2030.

وقد توج وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مشاريع الفرق الفائزة المشاركة في الماراثون، حيث حصل الفائز من مسار حافظ على صحتي فريق (عيوني)، وتتمحور فكرته بالقدرة على التنبؤ باحتمالية الإصابة بكسل العين للأطفال من عمر 3- 5 سنوات، وذلك للمحافظة على سلامة العين عن طريق الإجابة على استبانة من قبل الوالدين مع رفع الصورة لمعرفة التشخيص.

مسار الأمراض المزمنة:

والفائز من مسار الأمراض المزمنة (Health for Life) وتتمحور فكرة التطبيق بأن يذكر المريض الأمراض المزمنة بأخذ جرعة الدواء بالوقت الملزم مع تنويه المريض بالصوت وصورة من الدواء، ويتم تبليغ الطبيب إذا أخذ المريض الجرعة أم لا خلال التطبيق.

والفائز من مسار الاحتياجات الخاصة (Voice to Voice speech) بتطبيق آلية لتيسير التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة في التخاطب، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وجمع قاعدة بيانات لتوضيح الصوت والآمان.

والفائز بمسار الصحة النفسية (SKY VR)، بتطبيق يسهل دخول المرضى النفسيين إلى جلسات علاجية واستشاريه مع مستشارين نفسيين في كل مكان وزمان عن طريق تقنية العالم الافتراضي (VR).

المختبر الوطني للتقنيات الصاعدة:

وقد حظي الفائزون في مسارات الرعاية الصحية على فرصة الانضمام إلى “المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة” لدعمهم في تطوير هذه الأفكار إلى منتجات تخدم القطاع الصحي في المملكة.

وفي الختام تم تكريم الرعاة وقادات مسارات الرعاية الصحية والمحكمين والمرشدين في ماراثون الأفكار.

وعبّر وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن سعادته بتواجده اليوم مع المبدعين والمبتكرين أصحاب الأفكار الملهمة، مؤكدًا على أهمية التقنيات الحيوية الجديدة التي سوف تلعب دور كبير في الخدمات الصحية، وستحدث نقلة نوعية في تقديم خدمات صحية مبتكرة وفاعلة، والذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في دعم الممارسين الصحيين بشكل أكبر، ويساعد على اتخاذ القرار بكل عمق وبناءً على معطيات عالية وواسعة.

وأضاف بأن وزارة الصحة لديها مجموعة من المشاريع التقنية، منها تطبيق صحة الذي يساعد في التواصل مع الطبيب عن بعد، سواء في رسائل أو تواصل مرن وكذلك تطبيق موعد الذي يساعد على في تسهيل الحصول على موعد مع الأطباء، وغير ذلك من المشاريع التقنية التي سوف تساهم بإذن الله في تطوير الخدمات الصحية في المملكة.

استقطاب المواهب التقنية السعودية:

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار العازمي، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي إيمانًا من المجلس بأهمية استقطاب المواهب التقنية السعودية الشابة التي ستساعد في صناعة البرامج الصحية الرقمية المستقبلية، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية التي يتم توفيرها لمجتمعنا، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي الطموح، من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير أفكارهم المبتكرة للوصول إلى منتجات صحية رقمية فعالة تخدم القطاع الصحي في المملكة.

من جانبه أوضح المدير العام للمركز الوطني للمعلومات الصحية، المهندس هاشم أبو بكر، بأن هذه المبادرة الوطنية جاءت لتبادل الأفكار المبتكرة الجديدة، ورفع الوعي بالتقنيات الصاعدة وأثرها على قطاع الرعاية الصحية، وكذلك لدمج أصحاب المصلحة من الأكاديميين والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المختبر لتوظيف التقنيات الصاعدة في تطوير الحلول الصحية، حيث عمل المشاركون ضمن فرق عمل واستخدموا ممارسات التفكير المبتكرة وطرح الأفكار لإيجاد الحلول الممكنة لتطوير النظام الصحي الرقمي.

يُشار إلى أن “ماراثون الأفكار 2019” ناقش العديد من مواضيع الرعاية الصحية، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الصحة النفسية، حافظ على صحتي، والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مواضيع التقنيات الرقمية، التجهيزات المؤتمتة (الروبوتات)، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، قاعدة البيانات المتسلسلة (Blockchain).