تجاهل اتحاد القدم لـ تغريدة كلّفه غرامة 43 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم الاتحاد السعودي مبلغًا ماليًّا قدره 43 ألف ريال؛ وذلك بسبب عدم إبلاغ الاتحاد القاري بالمباريات التي خاضتها المنتخبات والأندية السعودية خارج المملكة دون إذن من الاتحاد الآسيوي.

وأتت الغرامة بسبب خوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مباريات ودية خارج المملكة استعدادًا لتصفيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عامًا، بجانب خوض بعض الأندية السعودية مباريات ودية خارج البلاد استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

وعقّب القانوني أحمد الأمير على تغريم الاتحاد السعودي قائلًا: حذرنا من ذلك وقت معسكرات الأندية، ولكن البعض له أذن من طين وأخرى من عجين، الاتحاد الآسيوي قرر تغريم الاتحاد السعودي بسبب لعب أندية الهلال والشباب والمنتخبات السنية لمباريات ودية دون إذن من الاتحاد القاري.

وكانت تغريدة أحمد الأمير القديمة بتاريخ 23 يوليو الماضي، وحذر من خطورة خوض المنتخبات والأندية السعودية لمباريات ودية دون إذن من الاتحاد الآسيوي.

ويُطالب الاتحاد الآسيوي بالحصول على إخطار مسبق من الاتحاد الأهلي للعبة كرة القدم؛ من أجل تسجيل تجارب المنتخبات والأندية التي تُقام خارج موطنها.