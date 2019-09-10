تجاوباً مع “المواطن”.. أمين حفر الباطن يستقبل رئيس قرية درب الإبل

تجاوباً مع “المواطن”.. أمين حفر الباطن يستقبل رئيس قرية درب الإبل

2019/09/10
الساعة 1:50 مساءً
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أمين حفرالباطن
المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

استقبل أمين أمانة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي في مكتبه صباح اليوم رئيس قرية درب الإبل عبدالله بن عمش بن شخيّر بن طواله يرافقه الدكتور عبيد بن عمش بن شخيّر بن طواله.

جاء ذلك في إطار تفاعله مع مبادرات القرية الذاتية التي انتهجتها في التشجير والرصف، مبدياً دعمه الكامل لذلك وتعزيزها بالعديد من الخطوات التطويرية للقرية مستقبلاً.

وتوجه رئيس قرية درب الإبل بالشكر الجزيل لأمين حفر الباطن على استقباله له ودعمه للقرية إطار المبادرات التطويرية التي كانت محل إعجاب واهتمام سعادته الذي وعد بتحسين جودة الخدمة للقرية في العديد من الخدمات.

جاء ذلك بعد أيام من نشر “المواطن” مبادرة الأهالي المتمثلة في رصف شوارع وميادين قريتهم على حسابهم الخاص.


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