تحديد موقع انطلاق هجوم أرامكو .. ومحللون: هذا ما تظهره زاوية الاصطدام
الانطلاق كان من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية

تحديد موقع انطلاق هجوم أرامكو .. ومحللون: هذا ما تظهره زاوية الاصطدام

2019/09/18
الساعة 11:02 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة والمملكة حددتا بدرجة احتمال كبير مَن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملَين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

وقال المصدر لـCNN إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عُثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، تظهر المسار المحدد.

وبحسب محللون، انطلقت الصواريخ فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (بقيق وخريص) وإيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورًا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.

وهذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت إلا أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدًا تكاد تعانق الأرض في سبيل التخفي عن الرادارات لمئات الأميال، وهذا النوع من الصواريخ يمكنه بالتأكيد صنع مثل هذا النوع من الأضرار.


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