تحذير من الاستحمام صباحًا

المواطن - متابعة

لا تزال مسألة توقيت الاستحمام مثار اختلاف بين العديد من المختصين والخبراء لما لها من آثار على البشرة والحالة النفسية بشكل عام خاصة للمرأة.

وقال المدير العام لشركة التجميل “Foreo” في بريطانيا، بوريس راسبوديك: لا تزال هناك ثمة اختلافات في الرأي بما يتعلق في الموعد الأفضل للاستحمام، لكن من حيث العناية بالبشرة فإن الاستحمام في المساء هو الخيار الأفضل، فحينها تزيل المكياج والزيوت والأوساخ التي تراكمت أثناء اليوم، وهذا أمر واضح فلماذا تريد أن تذهب إلى الفراش متسخًا؟

أظهرت نتائج دراسة أجريت في بريطانيا أن 61% من المواطنين البريطانيين يستحمون في الصباح مما يعرض صحة بشرتهم للخطر.

ومن جهة أخرى يساعد الاستحمام في الصباح في إيقاظك ما يسهل لك التخطيط ليومك، لكن هذا لا يفيد بشرتك.

وتابعت الدراسة أيضًا أنه في حال اعتدت الاستحمام في الصباح يمكنك الاستحمام سريعًا في المساء وهذا يؤثر إيجابيًا على صحة البشرة.

وكشفت الدراسة أيضًا أن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا عادة ما يستخدمون الهواتف خلال الاستحمام، أما البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 غالبًا ما يشربون النبيذ والبيرة خلال الاستحمام، ولكن ما أثار استياء الخبراء هو حقيقة أن بعض المشاركين يستحمون مرتين في الأسبوع أو أقل.