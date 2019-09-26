تحذير من السفارة في تركيا بعد زلزال إسطنبول

المواطن - الرياض

دعت سفارة المملكة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول، المواطنين والمواطنات إلى أخذ الحيطة والحذر، بعد زلزال إسطنبول.

وطالبت السفارة، المواطنين باتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات التركية، فيما حددت أرقامًا للتواصل مع السفارة في حالة الطوارئ، وهي: 0090539552120 – 00902122819140 – 00905497495555 – 00905496484455.

وشهدت مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، زلزالًا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.

يذكر أن السلطات التركية أخلت عشرات المدارس في مدينة إسطنبول التي تعرضت لزلزال قوي اليوم الخميس.

ونقلت رويترز عن شهود عيان القول إنهم لاحظوا اهتزاز المباني في مدينة إسطنبول أثناء الزلزال.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال الذي ضرب مدينة إسطنبول، بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

كما أدى الزلزال إلى انهيار جزء من مئذنة أحد المساجد التاريخية في حي أفجيلار بمدينة إسطنبول.

وقالت الإدارة في بيان، إن مركز الزلزال هو بحر مرمرة قبالة منطقة سيليفري، في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وأوضحت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 13:59 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، بعمق 6.99 كيلومتر وعلى بعد 21.68 كيلومتر عن سيليفري.

وشعرت بالزلزال ولاية إسطنبول والولايات التركية القريبة منها.

بدورها أعلنت ولاية إسطنبول في بيان، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر جراء الزلزال حتى الساعة 14:20 بالتوقيت المحلي.