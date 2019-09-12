تحذير من رياح نشطة تثير الغبار على حائل .. غدًا

المواطن - حائل

حذر مركز طقس العرب من رياح جنوبية نشطة شديدة السرعة على أجزاء من منطقة حائل قد تعمل على إثارة الغبار غدًا.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لزخات رعدية من المطر على أجزاء من جنوب غرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والمساء تشمل الفرصة الجبال وتهامة والساحل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، على مرتفعات جازان، أبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

كما توقعت أن يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.