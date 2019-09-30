تحرك #النصر يُجنّبه المشاكل

المواطن - محمد سمعه

تصرّف مجلس إدارة نادي النصر بشكل صحيح، وذلك بعد إرساله خطابًا أمس الأحد إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يُطالبه بتحديد موعد مباراة كأس السوبر السعودي أمام نادي التعاون.

ويأتي تصرف نادي النصر من أجل ترتيب أمور الفريق الأول تفاديًا لأي مشكلة قد تحدث مستقبلًا من تأجيل للمباريات أو إرهاق للاعبين بسبب ضغط المباريات.

وعلّق الناقد الرياضي عبدالعزيز اليوسف على خطاب النصر لاتحاد القدم قائلًا: مطالب نادي النصر مشروعة وتأخير موعد مباراة السوبر يُثير الشكوك.

ولا يريد النصر وجود مشكلة أخرى تُزيد من آلام الفريق، خاصة أن جمهور النصر غير راض حاليًا على أداء لاعبي الفريق الأول بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد أعلن أن كأس السوبر السعودي الذي سيجمع النصر والتعاون، سيقام في شهر يناير المقبل، دون أن يُحدد موعد المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باعتباره بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظيره التعاون المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في بطولة كأس السوبر السعودي.

وسجل نادي النصر أسوأ بداية هجومية له منذ انطلاق دوري المحترفين، حيث أحرز أصفر العاصمة 3 أهداف فقط خلال أول خمس جولات من عمر المسابقة.

ويحتل النصر حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.