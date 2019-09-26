تحسن التعاون يُقلق الهلال في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء سكري القصيم بشكل لافت خلال مباريات الهلال ضد التعاون الأخيرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر التعاون ضد الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 12 مرة، أكثر من هزيمته أمام أي فريق آخر، ولكنه لم يُهزم في آخر مواجهتين، في أفضل سلسلة أمام الزعيم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

التعاون ضد الهلال

ويلعب الهلال ضد التعاون اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والتعاون اليوم ومواصلة انتصاراته، فيما يطمح سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

وقبل مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، ويملك مباراة مؤجلة.