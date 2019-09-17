تحقيقات سعودية أمريكية: صواريخ كروز ودرونز استهدفت أرامكو
يوجد صواريخ حالتها جيدة لتحديد أصلها وهويتها

تحقيقات سعودية أمريكية: صواريخ كروز ودرونز استهدفت أرامكو

2019/09/17
الساعة 6:23 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد مصدر مطلع ل CNN أن تقييم المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجوم على معملي النفط التابعتين لشركة أرامكو السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض، مدعومة بطائرات بدون طيار (درونز)، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.

وقال المصدر في تصريحات إلى CNN، إن تقييم الرياض وواشنطن يظهر أن هناك احتمالية كبيرة حول أن الصواريخ المدعومة بـ”الدرونز” تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق.

وتابع أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولًا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة، خصوصا اليمن.

وبحسب المصدر، فشلت بعض الصواريخ في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصولها إلى وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفًا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.


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