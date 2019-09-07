تحقيقات في حادثة الصفعات بين نزيل وموظفة فندق في صبيا

المواطن - جازان - علي مدخلي

تعرضت موظفة استقبال في أحد الفنادق بمحافظة صبيا بمنطقة جازان لاعتداء من أحد النزلاء، بعد تبادل الشتائم قبل أن يتحول الموقف بينهما لاشتباك وعراك بالأيدي.

وقال شهود عيان إن أحد الأشخاص دخل إلى الفندق واتجه إلى الاستقبال وطلب استئجار غرفة فندقية وطلبت منه الانتظار قليلاً حتى يحضر العامل، إلا أنه بادرها بكلمات استفزازية وعبارات جارحة فما كان من الموظفة إلا أن قامت برميه بكوب كان في يدها رداً على شتائمه لها.

وقام النزيل بصفع الفتاة على وجهها والتي حاولت الدفاع عن نفسها، قبل أن يتدخل موظفو الفندق وبعض النزلاء لإبعاد النزيل عن الموظفة.

بدورها باشرت الشرطة الحادث وتم التحفظ على الشخص المعتدي تمهيداً لتحويله لجهة الاختصاص.

وطالبت الموظفة برد اعتبارها من قبل الشخص وأخذ حقها منه بالطرق النظامية التي كلفتها الأنظمة والقوانين في هذه البلاد.