تخبّط #الأهلي يهدد موسمه

المواطن - محمد سمعه

أقال النادي الأهلي، أمس السبت، مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول بالراقي، وذلك بعد الخسارة من نادي الوحدة بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل إقالة إيفانكوفيتش كان الأهلي يقدم مباريات سيئة ونتائج غير مُقنعة، بدأت بالخسارة من الهلال برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ثم توديع البطولة الآسيوية والتعادل مع نادي العدالة.

إدارة الأهلي يقع عليها لوم كبير بسبب اختيار مدرب لم يتناسب مع خطة الأهلي وطموحات جماهير الراقي.

ومرّ الأهلي بتخبطات كثيرة أصبحت تهدد موسمه مثل مشكلة عمر السومة مع المدرب السابق إيفانكوفيتش وتردد شائعات حول رحيل سلمان المؤشر للنصر مقابل ضم المغربي نور الدين أمرابط؛ وهو ما يهدد استقرار الفريق الأهلاوي، ثم إقالة المدرب بعد ثلاث جولات والتخطيط لإحضار مدرب آخر وبفكر جديد قد يجعل الأهلي يبتعد عن المنافسة على البطولات.

علّق الناقد الرياضي أحمد الشمراني على وضع الأهلي الحالي قائلًا: “هل اقتنعتم ام لا….؟، برانكو من الملعب الى المطار…..!!!، بعدها اعيدوا طارق كيال مشرفاً….!!، وابحثوا عن مدرب مناسب…..!!، او ان الكوارث قادمة لامحالة……!!!”.

وكان الوحدة هزم الأهلي في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.