تدخل علاجي يعيد الحركة لطفل بمستشفى حفر الباطن‎

تدخل علاجي يعيد الحركة لطفل بمستشفى حفر الباطن‎

2019/09/08
الساعة 7:53 مساءً
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المواطن - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن‎، من علاج طفل كان يعاني من عدم القدرة على السير والوقوف ولديه ضعف في كلتا اليدين.

وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية للطفل التي تضمنت رنينًا مغناطسيًا للدماغ والنخاع الشوكي وأوعية المخ تبين وجود التهاب جزئي في النخاع الشوكي وهي أحد الحالات النادرة جدًا عند الأطفال.

وبدأ الطبيب بالعلاج المناعي منذ اليوم الأول من دخول الطفل للمستشفى ثم تحسن تدريجيًا مع استعادة قدرته على الوقوف والسير وتحسن في حركة اليدين ثم تم إحالة الطفل للمستشفى التخصصي بالدمام للمتابعة.


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