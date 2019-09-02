تدريبات الأخضر أمام أعين الإعلام لـ15 دقيقة

المواطن - محمد سمعه

ينطلق اليوم معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حيث يُقام المعسكر في مدينة الدمام بداية من الثاني من سبتمبر وحتى الثامن من الشهر ذاته.

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر تويتر أن الأخضر سيؤدي تدريباته في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وستكون التغطية الإعلامية لتدريبات المنتخب السعودي اليوم، مُتاحة لـ أول 15 دقيقة من التدريب.

جاءت قائمة الأخضر لمعسكر الدمام مكونة من:

حراس الأخضر: عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني.

مدافعو الأخضر: محمد آل فتيل، زياد الصحفي، عمر هوساوي، عبدالله مادو، علي البليهي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، حمدان الشمراني، ياسر الشهراني.

وسط الأخضر: محمد كنو، عبدالله الخيبري، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي.

مهاجمو الأخضر: فراس البريكان، هارون كمارا، عبدالله الحمدان، محمد السهلي.

يذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه المنتخب اليمني في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 في العاشر من سبتمبر الجاري.