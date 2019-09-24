تدريبات #الاتحاد .. جمل فنية ومناورة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الشباب المقبلة.

وتابع تدريبات الاتحاد اليوم، رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على كرة القدم، أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

وشرح المدرب التشيلي لويس سييرا، قبل بداية الحصة التدريبية اليوم، عددًا من التعليمات الفنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ثم انطلق المران الذي تركز على الجوانب الفنية.

وقسم سييرا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مجموعات من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية من خلال المناورة التي اختتم بها مران اليوم.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.