تدريبات خاصة لـ أحمد موسى

المواطن - مروة نبيل

أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، النيجيري أحمد موسى، مساء اليوم الاثنين، عددًا من التدريبات الخاصة في الصالة الرياضية المغلقة.

وكان نادي النصر قد أعلن عن عودة أحمد موسى من منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم بالأمس، وتواجده في العيادة الطبية، على أن يواصل العلاج والتأهيل قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية أن أحمد موسى يُعاني من إصابة، ولكنه أصر على الذهاب إلى معسكر المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم، لكي يتم الكشف الطبي عليه والتأكد من عدم قدرته على المشاركة.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، استبعاد أحمد موسى من قائمة مباراة أوكرانيا الودية، حتى يتعافى من الإصابة بشكل كامل.

يُذكر أن أحمد موسى قد تعرض لإصابة خلال مباراة النصر والفتح، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه.