ترامب: الخيار العسكري ضد طهران سينجح ونحن من يقرر التوقيت
أكد أن على قادة طهران وقف دعم الإرهاب لإنقاذ بلادهم

ترامب: الخيار العسكري ضد طهران سينجح ونحن من يقرر التوقيت

2019/09/20
الساعة 8:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي اليوم أقوى من أي فترة مضت.

وأضاف ترامب: تحليت بضبط عالٍ للنفس تجاه إيران، وهناك من يطالب بتصرف سريع، وعلى قادة إيران وقف دعم الإرهاب لإنقاذ بلادهم من الإفلاس.

وتابع الرئيس الأمريكي: نحن من يقرر التوقيت لضرب إيران، والخيار العسكري ضد طهران سينجح، لكن لا ينبغي أبدًا الاضطرار لاستخدامه.

وقبل قليل، أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدًا أنها العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد أي دولة.

وقال ترامب: إن بلاده جاهزة دائمًا لعمل عسكري ضد إيران، وإن العقوبات جاءت ردًّا على الهجمات التي استهدفت السبت الماضي معملي شركة أرامكو.


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