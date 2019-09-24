ترامب : سنواصل تشديد العقوبات على إيران لمنع سلوكها المزعزع للاستقرار

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب أن نمنع سلوك إيران المزعزع للاستقرار لافتًا إلى أن بلاده ستعمل على تشديد العقوبات على طهران.

وقال ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن النظام الإيراني شن هجمات في أماكن مختلفة داعيًا كل دول العالم إلى التحرك في مواجهة إيران.

وكان ترامب شدد في وقت سابق اليوم، على عدم حدوث تغيير في موقف بلاده تجاه التعامل مع الملف النووي الإيراني ورعاية طهران للإرهاب.

وفي حديث للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة، قبيل كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ74، قال الرئيس ترامب، إن موقف واشنطن ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران.