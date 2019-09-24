ترامب ردًّا على إجراءات عزله: مطاردة نتنة لكن ستنعكس إيجابيًّا

المواطن - متابعة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان الكونجرس بدء إجراءات عزله.

وقال ترامب: إنه في حال أطلق خصومه الديمقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله، فإن هذا الأمر سينعكس إيجابيًّا على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية، متابعًا: الجميع يقولون إن هذا الأمر سيكون إيجابيًّا لي في الانتخابات.

كما رفض ترامب الإجراءات التي أطلقها خصومه الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لعزله من منصبه، معتبرًا إياها بأنها حملة مطاردة نتنة، و”أمر سيئ جدًّا”.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيمضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته، مضيفة أنه يجب محاسبة الرئيس وما من أحد فوق القانون.

وأضافت بيلوسي: ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا الداخلية، وهذا خرق فاضح للقانون.