ترامب عن مساعدته السابقة: صاحبة لسان بذيء ارتضت بالمال الرخيص

المواطن - متابعة

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعدته السابقة، أوماروزا مانيغولت نيومان، واصفًا إياها بـ”المثيرة للاشمئزاز وصاحبة لسان بذيء”، كما اتهمها بأنها نشرت كتابًا مقابل “حفنة قليلة من المال” العام الماضي، عن الفترة التي قضتها مع إدارة ترامب بالعمل في البيت الأبيض.

وسبق لترامب أن هاجم مستشارته السابقة، الأمريكية ذات الأصول الإفريقية، وقد عاد مجددًا لشن الهجوم عليها في إطار ما أسماه “انتهاك الاتفاقيات السرية”.

وقال ترامب: “أنا أقاضي حاليًّا العديد من الأشخاص بسبب انتهاكهم اتفاقيات السرية الخاصة بهم”، موضحًا أن نيومان هي واحدة من هؤلاء المستهدفين بالمقاضاة.

وأضاف أنه منحها كل الفرص الممكنة “رغم أن الجميع كانوا يحتقرونها”، لكنها “ارتضت بالمال الرخيص مقابل كتاب.. وهكذا فعل آخرون”.