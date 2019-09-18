ترامب: لدينا القوة الكافية للقيام بما يتوجب لردع إيران

المواطن - الرياض

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من العقوبات على خلفية الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية، بقوله: “لدينا القوة الكافية للقيام بما يتوجب علينا القيام به تجاه إيران”.

وأضاف ترامب: سيكون هناك عقوبات مشددة أخرى على إيران لوضع حد لأنشطتها في المنطقة.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن طيار تركي المالكي، أكد اليوم أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وقال المالكي: جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، موضحًا أنها صواريخ إيرانية من طراز ”يا علي”.

وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.

وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.

وتابع المالكي: “حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران، مشيرًا إلى أن تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط”.