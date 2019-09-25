ترامب يتوعد إيران: عواقب وخيمة لو استهدفت سفننا بالشرق الأوسط

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات جو بايدن في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في كلمة له من نيويورك أن بايدن مارس تهديدًا سياسيًّا على الرئيس الأوكراني.

كذلك نوّه إلى أن الديمقراطيين مارسوا ضغوطًا على زيلينسكي أيضًا، وأنهم افتعلوا أزمة بشأن الاتصال، كما أعلن ترامب أن الديمقراطيين يسعون لتقسيم أمريكا من أجل غايات انتخابية.

وأشار قائلًا: “من غير المعقول أن يطلب عزلي بسبب محادثة هاتفية”، واصفًا المحاولة بـ”المزحة”.

من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن أسعار النفط انخفضت بعد الهجوم على معامل أرامكو.

كما هدد بأنه إذا استهدفت أي سفينة أمريكية في الشرق الأوسط فستكون العواقب وخيمة، في إشارة إلى تهديدات إيران في المنطقة.

أيضًا أشار ترامب إلى أن بلاده ستسحب قوات أمريكية من عدة أماكن لتنشرها في بولندا.

ونوّه إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري أفضل مع بريطانيا، وأنه ينتظر ماذا سيحصل في البريكست.