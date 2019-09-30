ترامب يدعو لاعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس بتهمة الخيانة

المواطن - متابعة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، عضو الحزب الديموقراطي آدم شيف، بتهمة الخيانة.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات طالب البيت الأبيض بالإفصاح عن محتوى مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس أوكرانيا.

وكانت المكالمة التي أجريت في مايو الماضي تم تسريبها في يوليو 2019، واضطر البيت الأبيض للكشف عن مضمونها حيث طلب ترامب من نظيره الأوكراني فتح تحقيق مع زعيم الديمقراطيين والمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن الأمر الذي استغله الديمقراطيون للمطالبة بعزل ترامب بتهمة استغلال النفوذ للتأثير على العملية الانتخابية والنيل من خصومه السياسيين.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات قد عبر أمس عن مخاوفه من أن ترامب يعرض أمن أمريكا القومي للخطر، وقال النائب آدم شيف في مقابلة صحافية على شاشة إن بي سي إنه: من المهم الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة والتأكد من أن الرئيس الأمريكي خلال محادثاته مع الرؤساء الأجانب، خصوصًا مع الرئيس بوتين، لا يضر بأمننا القومي”.