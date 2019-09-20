ترامب يفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني
أكد أن بلاده دائمًا مستعدة للخيار العسكري

ترامب يفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

2019/09/20
الساعة 6:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

كما رد ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران وقال: “الولايات المتحدة دائمًا مستعدة”.

كذلك أفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران “كبيرة جدًّا”.

وأوضح الوزير الأمريكي أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

يذكر أن ‏البنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترامب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عامًا؛ حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، يوظف أكثر من 39 ألف شخص.


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