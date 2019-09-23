ترتيب الدوري الإسباني .. الريال ينجو وبرشلونة غارق في أزمته

المواطن - محمد سمعه

شهد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 وبعد نهاية الجولة الخامسة عودة نادي ريال مدريد لطريق الانتصارات واحتلاله للمركز الثاني في المسابقة، وذلك عقب الفوز أمس الأحد على نادي إشبيلية بهدف دون رد أحرزه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وسعى ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية إلى الفوز والعودة للمركز الأول أو إلى مركز الوصافة في ترتيب الدوري الإسباني، وذلك لمعالجة جراحه الأوروبية بعد أن هُزم من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية دون رد في الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أما نادي برشلونة فلا يزال غارقًا في نتائجه الكارثية في الدوري الإسباني، حيث كانت خسارته من نادي غرناطة بثنائية دون رد بمثابة المفاجأة، ليتراجع برشلونة إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط.

ولا يزال فريق أتلتيك بلباو يقدم نتائج قوية حاليًا في الليجا، حيث هزم فريق ديبورتيفو ألافيس بثنائية دون رد في الجولة الخامسة، في المباراة والتي أُقيمت على ملعب سان ماميس معقل بلباو، ليتصدر الفريق الباسكي ترتيب الدوري الإسباني برصيد أحد عشر نقطة.

أما نادي غرناطة الذي حقق مفاجأة بإسقاط برشلونة، يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط.

وبعد احتلال برشلونة للمركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني، طالبت فئات عريضة من جماهير نادي برشلونة إدارة النادي الكتالوني بإقالة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي وذلك بسبب سوء إدارته لمباريات البارشا خلال المواسم الأخيرة.

ويذكر أنه بعد هزيمة إشبيلية، فإن النادي الأندلسي يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط.

ويتواجد فريق ليجانيس في المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة من أربعة هزائم وتعادل وحيد.