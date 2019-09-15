المواطن - مروة نبيل

انتهت اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي شهدت تعثر الكبار الذين سقطوا في فخ الخسارة والتعادل.

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثاني، بعد تعادلهما في الجولة الثالثة ضد الفيحاء والشباب.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد اكتساحه الحزم بسداسية دون رد، فيما وصل رصيده الفيصلي إلى 5 نقاط بعدما تغلب على الفتح.

وجاء الفيحاء في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، يليه الشباب بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز السابع بعد خسارته ضد التعاون.

ووصل رصيده التعاون إلى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما تراجع النادي الأهلي إلى المركز التاسع، بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط، عقب خسارته ضد الوحدة، ورفع أبها رصيده إلى 4 نقاط، بعدما تعادل مع الرائد.

وتراجع الاتحاد إلى المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، بعد خسارته ضد ضمك، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة، ويتواجد الوحدة وضمك في المركزين الـ12 و13 بـ3 نقاط أيضًا.

ويتواجد الرائد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع الحزم، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الترتيب بدون نقاط.